Vive con circa 700 euro al mese di pensione di reversibilità e oggi si ritrova senza esenzione sanitaria a causa di un vecchio debito accumulato negli anni. È la vicenda di un’anziana di Portici che, secondo quanto denunciato da Assoutenti Campania, non riesce più ad accedere alle agevolazioni necessarie per effettuare visite ed esami legati alle proprie condizioni di salute.

La donna, affetta da diverse patologie che richiedono controlli periodici, si sarebbe vista bloccare il rinnovo dell’esenzione sanitaria. Non avendo la possibilità economica di saldare il debito contestato, si è rivolta all’associazione dei consumatori per chiedere aiuto.

Assoutenti ha chiesto un confronto urgente con la Regione Campania, sostenendo che il recupero dei crediti non dovrebbe incidere sul diritto all’assistenza sanitaria delle persone più fragili.

Secondo l’associazione, casi simili non sarebbero isolati e riguarderebbero cittadini che, pur vivendo in condizioni economiche difficili, si trovano esclusi dalle agevolazioni sanitarie a causa di pendenze risalenti anche a molti anni fa.