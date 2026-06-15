Condanna definitiva per una donna di Scafati accusata di aver percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare il reddito da lavoro del marito.

La vicenda riguarda il periodo compreso tra il 2019 e il 2021, quando la donna presentò la documentazione necessaria per ottenere il sussidio statale senza indicare che il coniuge svolgeva un’attività lavorativa e percepiva un reddito.

La difesa aveva sostenuto che la coppia fosse separata di fatto e aveva inoltre evidenziato l’avvio delle procedure per la restituzione delle somme percepite. Tuttavia, secondo i giudici, i due risultavano ancora legalmente sposati e conviventi nella stessa abitazione.

Dopo l’inammissibilità del ricorso in Cassazione, la sentenza è diventata definitiva: per la donna è stata confermata la condanna a un anno e cinque mesi di reclusione. Si tratta di uno dei numerosi procedimenti avviati negli ultimi anni in tutta Italia per presunte irregolarità legate alla percezione del Reddito di cittadinanza.