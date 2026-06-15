SARNO – La Procura di Nocera Inferiore ha chiesto il rinvio a giudizio per otto medici dell’ospedale Villa Malta nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Michele Annunziata, il 14enne deceduto il 26 febbraio 2024 a causa di una grave sepsi.

L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo mese di luglio, quando il giudice dovrà decidere se disporre o meno il processo per gli indagati.

L’indagine è nata dalla denuncia presentata dalla famiglia del ragazzo e riguarda le cure ricevute durante i diversi accessi alla struttura sanitaria sarnese. Michele fu ricoverato tra il 3 e il 9 febbraio 2024 nel reparto di Medicina generale. Successivamente tornò al pronto soccorso il 22 febbraio in due occasioni, una al mattino e una in serata, venendo dimesso entrambe le volte.

Secondo l’accusa, i sanitari non avrebbero individuato tempestivamente l’infezione in corso né adottato gli accertamenti e le terapie adeguate alla gravità del quadro clinico. Tra le contestazioni figurano la mancata esecuzione di alcuni esami diagnostici e microbiologici e la presunta sottovalutazione di segnali che avrebbero potuto indicare il peggioramento delle condizioni del giovane, come riporta “SalernoToday”.

Trasferito successivamente all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, il 14enne morì il 26 febbraio. Per i medici della struttura nocerina, invece, non sarebbero emersi profili di responsabilità.

Sarà ora il giudice dell’udienza preliminare a valutare la richiesta della Procura e decidere sull’eventuale apertura del processo.