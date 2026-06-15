SARNO – Grande partecipazione questa mattina al Parco Sarrastri per l’ottava edizione del Gran Galà a 4 Zampe, evento organizzato dal gestore del parco Gerardo Loria in collaborazione con l’associazione “La Càvea”.

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi appassionati e proprietari di cani provenienti da diverse province della Campania. La passerella ha ospitato esemplari di ogni razza e taglia, in un clima di festa e condivisione.

A giudicare i partecipanti sono stati i bambini dell’associazione “Insieme si può”, realtà impegnata sul territorio a sostegno di bambini e ragazzi autistici. Tra i premi assegnati, Joy, un Cane Corso, ha conquistato il titolo di “Cane più simpatico”, mentre Gerry, Chihuahua a pelo lungo, è stato premiato come “Cane con il vestitino più bello”.

Nel corso della mattinata non sono mancati momenti dimostrativi e attività dedicate al pubblico. I volontari della Protezione Civile “I Sarrastri” hanno illustrato il funzionamento di un modulo antincendio, coinvolgendo anche i più piccoli. Molto apprezzata anche la dimostrazione di ricerca persona guidata dall’addestratrice Cecilia Gagliardi.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto medaglie, targhe e coppe offerte dallo sponsor ufficiale DBF Group di Franco De Bartolomeis, mentre Pat for Pet ha distribuito portachiavi ricordo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sarno, ha visto inoltre la presenza di Judy Esposito, che ha presentato i cani in passerella e illustrato l’attività de “Il Rifugio di Fortuna”, associazione impegnata nella tutela degli animali.

L’appuntamento è ora fissato per settembre con una nuova iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe: la “Passerella a 6 Zampe”.