PONTECAGNANO FAIANO – Triste ritrovamento questa mattina lungo la litoranea, dove una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata rinvenuta senza vita a pochi metri dalla battigia, davanti a uno stabilimento balneare.

Alcuni presenti hanno notato l’animale e si sono avvicinati nel tentativo di prestare aiuto. In un video diffuso sui social si sentono alcune persone affermare di stare “idratando” la tartaruga, ma l’esemplare risultava purtroppo già morto.

La scena ha attirato l’attenzione di numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia, suscitando curiosità e dispiacere tra i presenti.

Sul posto sono stati allertati gli enti competenti, che si occuperanno del recupero dell’animale e degli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso.