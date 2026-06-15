NOCERA INFERIORE – Nuovi ingressi negli uffici giudiziari di Nocera Inferiore. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha infatti assegnato nuove sedi a 345 magistrati ordinari in tirocinio nominati nell’aprile 2025, prevedendo anche un rafforzamento dell’organico del tribunale e della procura nocerina.

A Nocera Inferiore arriveranno due nuovi sostituti procuratori, Pietro De Vivo e Lorenzo Pagano, entrambi provenienti dal Tribunale di Salerno.

Per quanto riguarda il Tribunale, sono stati assegnati tre nuovi giudici: Francesco Marrone e Giuseppe Raimo, provenienti anch’essi da Salerno, e Riccardo Palligiano, proveniente dal Tribunale di Napoli.

Le nuove assegnazioni consentiranno di coprire i posti rimasti vacanti negli ultimi mesi a seguito di trasferimenti e cambi di incarico, contribuendo a rafforzare l’attività degli uffici giudiziari del territorio.