AGEROLA – Una discussione nata per motivi di viabilità sarebbe sfociata in un’aggressione ai danni di una ragazza di 18 anni. L’episodio, denunciato ai carabinieri, si sarebbe verificato nei giorni scorsi ad Agerola.

Secondo quanto ricostruito, la giovane era alla guida dell’auto insieme alla madre disabile quando, nei pressi di un segnale di stop, un veicolo proveniente dal senso opposto avrebbe invaso la corsia di marcia, costringendola a una brusca manovra per evitare l’impatto.

Dopo aver richiamato verbalmente l’attenzione dell’altro conducente, la situazione sarebbe degenerata. L’uomo, infatti, sarebbe sceso dal veicolo iniziando a insultare le due donne per poi colpire la 18enne con uno schiaffo.

La ragazza avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Prima di allontanarsi, l’aggressore avrebbe inoltre rivolto minacce alle due donne.

La vittima si è rivolta ai carabinieri della Compagnia di Amalfi, ai quali ha formalmente denunciato l’accaduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la vicenda e identificare tutte le responsabilità.