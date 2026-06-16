CAMPANIA – La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo valida dalle 13:00 alle 20:00 di oggi, martedì 16 giugno, per alcune aree interne della regione.

L’avviso riguarda in particolare le zone dell’Alta Irpinia e Sannio, del Tusciano e Alto Sele e del Tanagro, dove sono previsti rovesci e temporali anche di forte intensità a carattere locale.

Secondo il Centro Funzionale regionale, i fenomeni saranno caratterizzati da una rapida evoluzione e da elevata incertezza previsionale. Non si escludono grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, con possibili danni a strutture esposte, coperture e alberature.

L’allerta evidenzia inoltre un rischio idrogeologico legato a possibili allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, caduta massi e frane nelle aree maggiormente vulnerabili.

La Protezione Civile invita i Comuni interessati ad attivare le misure previste dai piani di emergenza e raccomanda ai cittadini la massima prudenza durante le ore interessate dall’allerta, evitando spostamenti non necessari in presenza di forti temporali.