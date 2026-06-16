ANACAPRI – I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di un noto complesso turistico-alberghiero di Anacapri. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea.

L’attività investigativa, condotta dai militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sorrento con il supporto dei funzionari della Soprintendenza di Napoli, avrebbe fatto emergere presunte irregolarità edilizie all’interno di un’area sottoposta a vincolo culturale e paesaggistico.

Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate dopo un’ispezione effettuata lo scorso 2 aprile, sarebbero stati realizzati diversi interventi di trasformazione edilizia e alberghiera senza i necessari titoli autorizzativi ritenuti validi.

Tra le opere finite sotto sequestro figurano la realizzazione di nuove suite, una piscina con aree idromassaggio, la trasformazione di cisterne e abitazioni in spazi destinati all’attività ricettiva, oltre alla creazione di percorsi di collegamento e di un centro benessere.

Gli investigatori ritengono che i lavori siano stati eseguiti facendo riferimento ad autorizzazioni paesaggistiche considerate scadute o comunque non idonee a consentire gli interventi effettuati.

L’inchiesta prosegue per accertare eventuali responsabilità e verificare nel dettaglio la regolarità delle opere realizzate all’interno della struttura.