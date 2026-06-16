BOSCOREALE – Si presentava come un normale rider impegnato nelle consegne a domicilio, ma secondo gli investigatori trasportava sigarette di contrabbando. Per questo un uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza durante un controllo del territorio effettuato dal Gruppo di Torre Annunziata.

L’operazione è scattata lo scorso 4 giugno quando i finanzieri hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, oltre al classico zaino utilizzato per il food delivery, trasportava anche un voluminoso borsone ritenuto sospetto.

Il controllo ha portato alla scoperta di 100 stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi, nascoste all’interno delle borse. La merce è stata immediatamente sequestrata.

Dagli accertamenti successivi è emerso inoltre che il motociclo era privo di copertura assicurativa e che il conducente era alla guida con la patente scaduta. L’uomo, secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, risultava già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Al termine delle verifiche sono scattati il sequestro del carico illecito e del mezzo utilizzato per il trasporto, oltre all’arresto in flagranza di reato del conducente.

Il Tribunale di Torre Annunziata ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento proseguirà nelle prossime settimane davanti all’autorità giudiziaria.