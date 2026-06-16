POSITANO – Trascorrere una giornata al mare in Costiera Amalfitana rischia di diventare un lusso per pochi. A far discutere sono le tariffe rilevate tramite una nota piattaforma di prenotazione balneare, dove per un ombrellone e due lettini sulla spiaggia di Positano viene richiesto un importo che sfiora gli 848 euro per una sola giornata.

Una cifra che ha immediatamente acceso il dibattito sui social, suscitando incredulità tra residenti e turisti. Per molti utenti si tratta di costi ormai fuori da ogni logica, soprattutto considerando che la spesa riguarda esclusivamente l’accesso allo stabilimento balneare e non include ulteriori servizi.

E infatti il conto finale rischia di lievitare ulteriormente. A Positano, infatti, bisogna mettere in preventivo anche il costo del parcheggio, spesso particolarmente elevato durante l’estate, oltre alle spese per pranzo, bevande, eventuali trasferimenti e altri servizi turistici.

Secondo numerosi commenti apparsi online, una semplice giornata al mare per una coppia potrebbe facilmente superare i mille euro complessivi, trasformando una tradizionale esperienza estiva in una spesa accessibile soltanto a una clientela di fascia molto alta.

La perla della Costiera Amalfitana continua a essere una delle destinazioni più richieste al mondo, frequentata ogni anno da celebrità, influencer e turisti provenienti da ogni continente. Tuttavia, proprio il crescente successo internazionale starebbe contribuendo a spingere verso l’alto i prezzi di molti servizi.

La vicenda riapre così il tema dell’accessibilità delle località turistiche più famose del Sud Italia. Se da un lato Positano resta un simbolo del turismo d’eccellenza, dall’altro cresce il malcontento di chi ritiene che certi costi siano ormai difficili da giustificare.

Per molti vacanzieri, davanti a cifre simili, la domanda è inevitabile: una giornata in spiaggia può davvero valere quasi 850 euro?

Redazione