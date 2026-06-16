NOCERA INFERIORE / A1 – Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sull’Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Caianello e Capua in direzione Napoli.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Citroën C3 è rimasta coinvolta in un violento tamponamento con un mezzo pesante. A bordo dell’auto viaggiavano un militare dell’Esercito originario di Nocera Inferiore, una donna e un bambino di appena 3 anni, tutti residenti nella città dell’Agro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere i tre occupanti del veicolo. Dopo le prime cure sul posto, il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Santobono di Napoli.

L’uomo è stato invece trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli, mentre la donna è stata ricoverata presso l’ospedale di Caserta. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni sarebbero particolarmente delicate.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la messa in sicurezza dell’area.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.