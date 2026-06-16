NOCERA INFERIORE – Nuova segnalazione di danneggiamento ai danni di un’autovettura a Nocera Inferiore. L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi del Bingo, dove il proprietario di un’auto ha denunciato la rimozione della maniglia di uno degli sportelli del veicolo.

L’accaduto è stato segnalato nelle ultime ore attraverso i social, suscitando commenti e preoccupazione tra i residenti della zona.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sull’episodio né sulle eventuali responsabilità. Resta da chiarire se si sia trattato di un atto vandalico o di un tentativo di furto.

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