NOCERA INFERIORE – Momenti di apprensione nella serata di oggi in Piazza Diaz, dove una ragazzina è rimasta ferita dopo essere stata investita da una bici elettrica condotta da un giovane.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con ambulanza e auto medica, che hanno prestato le prime cure alla minore. Fortunatamente le ferite riportate sarebbero lievi e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia municipale, il giovane alla guida della bici elettrica stava facendo ingresso nella piazza quando avrebbe notato una pattuglia dei vigili urbani impegnata in un servizio di controllo sull’utilizzo delle biciclette nell’area, dove la circolazione dei mezzi a due ruote risulta vietata.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il ragazzo avrebbe effettuato una manovra improvvisa, finendo per travolgere la ragazzina che si trovava nella piazza.

Intervento dei soccorsi

Dopo l’impatto, la giovane è caduta a terra ed è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario. Gli agenti della polizia municipale hanno gestito la situazione e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.