NOCERA INFERIORE – Momenti di apprensione nella giornata di oggi in via Siciliano, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone.
Secondo le prime informazioni, un uomo sarebbe stato investito per cause ancora in corso di accertamento. Immediato l’allarme lanciato dai presenti.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito e ne hanno valutato le condizioni, oltre alle forze dell’ordine incaricate di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
L’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso.
Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento. Seguiranno eventuali aggiornamenti sulle condizioni della persona coinvolta.
Redazione