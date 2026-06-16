Gaetano Chirico non è più commissario straordinario dell’IACP di Salerno. La revoca è stata determinata dal Governatore della Campania, Stefano Caldoro. Secondo le motivazioni contenute nella delibera e pubblicate sul Burc della Campania di ieri, 23 aprile, la sua finzione di commissario sarebbe stata “ espletata in modo gravemente irregolare e in contrasto con i fini dell’Istituto e con i programmi dettati dalla Regione”. Al centro della questione ci sarebbe la delibera commissariale numero 42 del 2011, attraverso...