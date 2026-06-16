PAGANI – Tentato furto nella notte ai danni di una farmacia situata lungo via Nazionale. Ignoti hanno preso di mira l’attività commerciale riuscendo a danneggiare gli accessi, ma senza portare via nulla.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato un flex per tagliare e forzare la saracinesca esterna. Dopo averne sventrata una, sono riusciti a danneggiare anche una seconda barriera che dava accesso ai locali della farmacia.

Nonostante i danni provocati, dai primi accertamenti effettuati sul posto non risulterebbero ammanchi. I due uomini, entrambi con il volto coperto, si sarebbero infatti allontanati senza riuscire a mettere a segno il colpo.

Sul posto sono intervenuti gli addetti alla vigilanza privata e i carabinieri della Tenenza di Pagani, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. 🚔