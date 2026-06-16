PALMA CAMPANIA – Momenti di forte tensione lungo la Statale 268 del Vesuvio, dove una donna è stata salvata dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano mentre si trovava in una situazione di grave pericolo su un cavalcavia nei pressi dello svincolo di Palma Campania.

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata del 13 giugno, quando alla sala operativa è giunta la segnalazione di una persona posizionata oltre la barriera di protezione del ponte che sovrasta l’arteria stradale. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, individuando un accesso alternativo per raggiungere la donna.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno avviato un lungo dialogo, cercando con calma e sensibilità di instaurare un rapporto di fiducia. Inizialmente la donna si è mostrata chiusa e poco incline al confronto, ma gli operatori hanno continuato a parlarle senza interrompere il contatto.

Quando la situazione lo ha consentito, gli agenti sono intervenuti rapidamente riuscendo a metterla in sicurezza e ad allontanarla dalla zona di pericolo, evitando conseguenze drammatiche.

Successivamente la donna ha raccontato di attraversare un momento particolarmente difficile dal punto di vista personale e familiare. Affidata ai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti e il supporto necessario.

L’episodio si è concluso senza conseguenze fisiche per la donna grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti intervenuti, che hanno evitato una tragedia e garantito l’avvio di un percorso di assistenza e sostegno.

Se tu o una persona che conosci state attraversando un momento di grave difficoltà emotiva o avete pensieri di autolesionismo, è importante contattare immediatamente i servizi di emergenza (112) o rivolgersi a professionisti della salute mentale.