SALERNO – Nuove segnalazioni arrivano dalla spiaggia di Torrione, nella zona orientale della città, dove alcuni cittadini denunciano situazioni di degrado e occupazione abusiva dell’arenile.

Secondo quanto riportato sui social e documentato con alcune fotografie, nella serata precedente un gruppo di persone avrebbe utilizzato la spiaggia per organizzare un barbecue, lasciando successivamente rifiuti e materiali vari sull’arenile.

Nella stessa area sarebbero stati inoltre notati giacigli di fortuna e segni di permanenza notturna, con conseguenti criticità sotto il profilo del decoro urbano e della pulizia della spiaggia.

Le segnalazioni hanno riacceso il dibattito sulla necessità di maggiori controlli nelle aree del litorale cittadino, soprattutto durante il periodo estivo, quando la frequentazione delle spiagge aumenta sensibilmente.

Alcuni residenti chiedono un intervento delle autorità competenti per verificare la situazione, ripristinare le condizioni di pulizia dell’arenile e prevenire ulteriori episodi di occupazione abusiva e abbandono di rifiuti.

La vicenda arriva a poche ore dall’annuncio del nuovo Nucleo Operativo Sicurezza (NOS) della Polizia Municipale, istituito dal Comune per rafforzare le attività di controllo sul territorio cittadino.