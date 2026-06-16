SALERNO – Massimo rigore sui cantieri e tolleranza zero verso chi non ripristina correttamente le strade dopo gli interventi. È la linea tracciata dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nei primi giorni del suo nuovo mandato amministrativo.

Il primo cittadino ha annunciato che non saranno autorizzati nuovi lavori da parte di Enel Distribuzione fino a quando non verranno completati i ripristini della pavimentazione stradale già interessata dagli scavi.

«Da oggi si eserciterà il massimo rigore per impedire che le imprese facciano scavi nelle strade cittadine senza poi procedere, come previsto dalle norme, al successivo e corretto ripristino», ha dichiarato De Luca.

Nel corso della mattinata, il sindaco ha affrontato anche la questione relativa agli interventi di ripascimento e protezione del litorale cittadino. Palazzo di Città ha precisato di aver contestato già dallo scorso novembre all’impresa appaltatrice la non conformità dei materiali utilizzati per il ripascimento degli arenili di Torrione, avviando successivamente le procedure per la risoluzione del contratto.

Secondo il Comune, i materiali impiegati dovranno essere sostituiti per garantire il corretto completamento dell’intervento. Nel frattempo saranno coinvolte Arpac e Asl per ulteriori verifiche, mentre nei prossimi giorni è previsto un incontro con l’impresa esecutrice per valutare le modalità di utilizzo dell’arenile durante la sospensione dei lavori, garantendo la massima sicurezza per i cittadini.