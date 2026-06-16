SANT’ANTONIO ABATE – Si ferma l’attività del celebre Castello delle Cerimonie. Dopo quasi quarant’anni di ricevimenti, matrimoni ed eventi, la struttura conosciuta come La Sonrisa non potrà più svolgere attività alberghiera e di ristorazione in seguito agli ultimi sviluppi della lunga vicenda giudiziaria che la riguarda.

La decisione arriva dopo che è diventata esecutiva la pronuncia del Consiglio di Stato che ha aperto la strada alla revoca delle licenze da parte del Comune di Sant’Antonio Abate. Da oggi, quindi, stop a banchetti, feste private, ricevimenti e cerimonie all’interno della struttura resa celebre in tutta Italia dal programma televisivo Il Boss delle Cerimonie.

La vicenda affonda le radici nel procedimento per lottizzazione abusiva che ha portato alla confisca definitiva del complesso e al successivo trasferimento della proprietà al patrimonio pubblico. Dopo il passaggio all’ente comunale, sono stati avviati i provvedimenti amministrativi culminati con la revoca delle autorizzazioni necessarie per proseguire l’attività.

La famiglia Polese ha tentato di ottenere la sospensione dei provvedimenti attraverso una serie di ricorsi davanti ai giudici amministrativi, ma le ultime richieste cautelari sono state respinte. Resta comunque aperto il contenzioso giudiziario, con ulteriori pronunce attese nei prossimi mesi.

La chiusura arriva in un periodo particolarmente delicato, alle porte della stagione estiva, tradizionalmente la più intensa per il settore dei matrimoni e degli eventi. Proprio per questo cresce la preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori legati alla struttura e dell’intero indotto che ruota attorno alla Sonrisa.

Nel frattempo, per limitare i disagi ai clienti, sarebbero state individuate soluzioni alternative per trasferire in altre location le cerimonie già prenotate.

Per ora, però, cala il sipario su una delle strutture più conosciute della Campania, simbolo per anni del mondo delle grandi cerimonie e diventata un fenomeno televisivo seguito da milioni di spettatori.