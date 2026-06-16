SCAFATI – Strade appena asfaltate che, dopo poche settimane, vengono nuovamente interessate da scavi e lavori. È la situazione segnalata da alcuni residenti di Scafati, in particolare della zona di via della Resistenza e delle strade limitrofe, che lamentano disagi ormai frequenti legati agli interventi sulla rete elettrica.

Secondo quanto riferito dai cittadini, il problema riguarderebbe la continua apertura di cantieri che finiscono per compromettere il manto stradale appena ripristinato, lasciando toppe, avvallamenti e rattoppi in diversi punti della città.

Nelle segnalazioni non manca un riconoscimento all’impegno dell’amministrazione comunale per gli interventi di manutenzione e rifacimento delle strade, ma viene evidenziata la necessità di una maggiore programmazione e coordinamento tra gli enti coinvolti nei lavori.

Oltre alle condizioni del manto stradale, i residenti segnalano anche i disagi causati da temporanee interruzioni dell’energia elettrica durante gli interventi, con ripercussioni per famiglie, attività commerciali e lavoratori.

La richiesta avanzata dai cittadini è quella di una pianificazione più efficace dei lavori e di ripristini definitivi delle sedi stradali, per evitare che le stesse aree vengano interessate ripetutamente da nuovi scavi a distanza di poco tempo.

Redazione