SCAFATI – Non si placano le polemiche sul servizio di conferimento dei rifiuti. A sollevare la questione è un cittadino che, attraverso i social, ha denunciato le difficoltà incontrate presso il centro di raccolta comunale.

«Abito da poco in questa città ma non pensavo fosse così in degrado. Mai visto una cosa del genere», scrive, lamentando le modalità con cui viene conferito l’organico.

Secondo il racconto, per smaltire i rifiuti umidi sarebbe necessario salire su una pedana e versarli direttamente all’interno di un camion, una procedura che, a suo dire, potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza degli utenti.

«Non solo porti l’organico al centro raccolta, ma devi pure salire su una pedana e gettarlo nel camion, con il rischio di cadere e farti male. E paghiamo anche la tassa», ha commentato con evidente amarezza.

Lo sfogo ha raccolto numerose reazioni online, riaccendendo il dibattito sulle condizioni dei servizi dedicati alla raccolta dei rifiuti e sulla necessità di garantire maggiore sicurezza e praticità ai cittadini che usufruiscono del centro di conferimento.

Redazione