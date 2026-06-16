TORRE DEL GRECO – Attimi di forte tensione nel pomeriggio di lunedì in via Plebiscito, nel centro storico cittadino, dove una lite scoppiata all’interno di un’abitazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, una discussione tra marito e moglie sarebbe rapidamente degenerata, attirando l’attenzione dei vicini e dei familiari della donna. Le urla provenienti dall’abitazione hanno infatti spinto alcuni parenti a raggiungere il luogo dell’accaduto, facendo aumentare ulteriormente la tensione.

Preoccupati per l’evolversi della situazione, alcuni cittadini hanno allertato il commissariato di polizia. Sul posto sono intervenute rapidamente due pattuglie che hanno riportato la calma, separando i presenti e mettendo in sicurezza l’area.

L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e passanti, che hanno assistito alle operazioni degli agenti. Fortunatamente non si registrano feriti gravi e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario.

La situazione è tornata sotto controllo dopo alcuni momenti particolarmente concitati. Restano ora al vaglio delle forze dell’ordine tutti gli elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto.