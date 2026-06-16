VICO EQUENSE – Si terrà il prossimo 18 giugno presso l’Hotel & Resort Le Axidie di Vico Equense la quinta edizione del Charity Gala Dinner SHRO, l’evento benefico promosso dalla Sbarro Health Research Organization per sostenere la ricerca oncologica e favorire nuovi investimenti nella medicina del futuro.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla raccolta fondi per la ricerca scientifica, coinvolgendo istituzioni, comunità accademica, imprese e società civile in un percorso comune a sostegno dell’innovazione e della salute.

Nelle precedenti quattro edizioni il Gala ha consentito di raccogliere complessivamente circa 500mila euro, risorse destinate al finanziamento di oltre venti borse di studio, all’acquisto di tecnologie e materiali scientifici e al supporto di numerosi programmi di ricerca.

«La ricerca scientifica rappresenta uno degli investimenti più importanti che una società possa compiere per il proprio futuro. Ogni contributo raccolto attraverso il Charity Gala Dinner si traduce in opportunità concrete per i ricercatori e in nuove prospettive per i pazienti», ha dichiarato Antonio Giordano, presidente della SHRO.

Sulla stessa linea anche il vicepresidente Giancarlo Arra, che ha sottolineato come l’evento sia diventato negli anni «un luogo di incontro tra eccellenze, idee e persone accomunate dall’obiettivo di sostenere la ricerca e creare valore per le nuove generazioni di scienziati».

Nel corso della serata saranno inoltre conferiti riconoscimenti a personalità provenienti dal mondo delle istituzioni, della medicina, dell’impresa e della cultura. Tra i premiati dell’edizione 2026 figurano Alfredo Ercoli, Andrea Vidali, Pasqualino Monti, Lello Arena e Matteo Salvini.

L’obiettivo resta quello che da sempre caratterizza l’attività della SHRO: promuovere la ricerca biomedica e oncologica, sostenere il talento dei giovani ricercatori e favorire la collaborazione tra scienza, istituzioni e società civile per sviluppare nuove opportunità di cura e innovazione.