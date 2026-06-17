È tutto pronto a Sant’Egidio del Monte Albino per la prima edizione del Fusillo Sangiliano Fest, la manifestazione dedicata a uno dei simboli più autentici della tradizione culinaria locale, in programma dal 18 al 21 giugno.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la sua storia, la cultura e le eccellenze gastronomiche, mettendo al centro il celebre Fusillo Sangiliano, pasta tipica che rappresenta un vero patrimonio identitario della comunità.

La manifestazione è promossa dall’associazione Morini 50 Eventi, presieduta da Vincenzo Falcone, da anni impegnata nella promozione delle tradizioni popolari e delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Tra gli ospiti attesi ci saranno anche figure di rilievo del panorama gastronomico campano, come Aldo Olivieri, ambasciatore della cultura del Fusillo Cilentano, e il food blogger Francesco Corrado, impegnato nella valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.

Il festival rappresenterà simbolicamente l’incontro tra due importanti tradizioni della Campania: quella del Fusillo Sangiliano e quella del Fusillo Cilentano, unite nel segno della cultura gastronomica e delle radici popolari.

Al centro dell’evento ci sarà anche la storia affascinante che accompagna la nascita del Fusillo Sangiliano. Secondo una leggenda locale, la sua particolare forma sarebbe stata ispirata dai lunghi riccioli biondi di un soldato di cui una giovane popolana si era innamorata senza essere ricambiata. Per conservare il ricordo di quel sentimento mai vissuto, avrebbe creato una pasta capace di richiamare proprio quei riccioli, dando origine a una delle specialità più rappresentative di Sant’Egidio del Monte Albino.

Per quattro giorni il borgo ai piedi dei Monti Lattari si trasformerà in un punto d’incontro tra sapori, tradizioni e cultura, con degustazioni, racconti popolari, momenti di approfondimento e iniziative dedicate alla riscoperta delle radici del territorio.

Un appuntamento che punta a diventare un nuovo punto di riferimento dell’estate nell’Agro Nocerino-Sarnese, celebrando una tradizione che continua a raccontare la storia e l’identità di un’intera comunità.