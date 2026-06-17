Prende ufficialmente forma la nuova amministrazione comunale di Angri. Il sindaco Alfonso Scoppa ha reso nota la composizione della Giunta che lo affiancherà nel governo della città per i prossimi anni.

La squadra di governo è stata costruita puntando su competenze professionali, esperienza amministrativa e disponibilità al servizio della comunità, con l’obiettivo di affrontare le principali sfide che attendono il territorio.

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Massimiliano Mazzola, che seguirà Urbanistica, SUAP e Commercio.

La nuova Giunta

Faranno parte dell’esecutivo comunale:

Giacomo Sorrentino: Servizi Sociali, Sport, Politiche Giovanili, Digitalizzazione e Pari Opportunità;

Benedetto D’Ambrosio: Lavori Pubblici, Manutenzione ed Edilizia Scolastica;

Renato Orlando: Contenzioso, Affari Legali e Affari Generali;

Carmen Fattorusso: Polizia Locale, Protezione Civile, Patrimonio e Personale;

Gina Fusco: Cultura, Spettacolo, Turismo, Istruzione, Politiche Educative e Rapporti con il Consiglio Comunale;

Mina De Pascale: Bilancio, Tributi, Cimitero e Arredo Urbano.

Il sindaco Scoppa manterrà invece le deleghe ad Ambiente, Comunicazione e Sanità.

Le parole del sindaco

«La nomina della Giunta rappresenta il primo passo concreto del lavoro che ci attende. Abbiamo costruito una squadra composta da persone competenti, motivate e profondamente legate alla nostra città, chiamate a svolgere un ruolo importante al servizio della comunità», ha dichiarato il primo cittadino.

Scoppa ha inoltre rivolto un augurio di buon lavoro a tutti gli assessori, sottolineando la volontà di avviare una nuova fase amministrativa fondata su responsabilità, collaborazione e attenzione alle esigenze dei cittadini.

Con la presentazione della Giunta prende ufficialmente il via l’attività del nuovo governo cittadino, che nelle prossime settimane sarà chiamato a definire le priorità amministrative e a dare attuazione al programma presentato agli elettori.

L’amministrazione comunale ha infine ringraziato i cittadini per la fiducia accordata, ribadendo l’impegno a operare con trasparenza, responsabilità e spirito di servizio nell’interesse esclusivo della città di Angri.