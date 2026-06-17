Nuova amministrazione. Firmati i decreti di nomina degli assessori che affiancheranno il sindaco nella guida della città nei prossimi anni.

Al via la nuova amministrazione

Con la firma dei decreti di nomina prende ufficialmente forma la nuova Giunta comunale di Angri. Il sindaco Alfonso Scoppa ha definito la composizione dell’esecutivo che lo accompagnerà nell’azione amministrativa dei prossimi anni, puntando su competenze professionali, esperienza e disponibilità al servizio della comunità. L’atto segna uno dei passaggi più significativi del dopo elezioni e consente alla nuova amministrazione di entrare pienamente nella fase operativa. Dopo l’insediamento ufficiale e il passaggio di consegne istituzionale, la macchina amministrativa è ora pronta a muovere i primi passi sotto la guida del nuovo primo cittadino.

Le sfide del nuovo governo cittadino

La formazione della Giunta rappresenta il primo tassello del percorso amministrativo che attende la città. Gli assessori saranno chiamati a tradurre in azioni concrete il programma presentato agli elettori, affrontando le principali questioni che riguardano sviluppo urbano, servizi, ambiente, cultura, scuola, politiche sociali e crescita del territorio. Per Alfonso Scoppa si apre ora la fase più delicata del mandato: quella dell’azione amministrativa quotidiana. Con la squadra di governo ormai definita, l’attenzione si sposta sulle priorità operative e sui primi provvedimenti che dovranno dare attuazione agli impegni assunti con la cittadinanza e delineare il nuovo corso amministrativo di Angri.

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