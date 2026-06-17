PADULA-BUONABITACOLO – Attimi di paura nella notte lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove un camion è stato colpito da un oggetto lanciato da un cavalcavia nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un secchio che avrebbe centrato in pieno il parabrezza del mezzo pesante mentre era in transito. L’impatto ha mandato in frantumi parte del vetro, provocando il ferimento dell’autista.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente e successivamente lo hanno trasportato all’ospedale di Polla per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Indaga la Polizia Stradale

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per individuare i responsabili del gesto.

Gli investigatori stanno verificando se l’oggetto sia stato lanciato volontariamente dal cavalcavia o se si sia trattato di un’altra dinamica. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando il rischio di perdita di controllo del mezzo e di incidenti lungo una delle principali arterie del Mezzogiorno.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo ogni elemento utile per risalire agli autori e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.