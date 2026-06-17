Attimi di paura questa mattina a Castellammare di Stabia, dove un uomo è precipitato dal quinto piano di una palazzina situata in via Cosenza, nel quartiere San Marco.

L’allarme è scattato intorno alle 9:30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale San Leonardo. L’uomo è attualmente ricoverato in condizioni gravissime.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori stanno valutando sia la possibilità di una caduta accidentale, forse avvenuta durante alcuni lavori domestici, sia quella di un gesto volontario.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava da solo all’interno dell’abitazione quando si è verificato l’incidente. I militari stanno ascoltando familiari e conoscenti per raccogliere elementi utili alle indagini.

Dalle prime informazioni emerse, l’uomo non soffrirebbe di particolari patologie psichiche o depressive. Gli accertamenti proseguono per chiarire le cause della caduta.