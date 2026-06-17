CAVA DE’ TIRRENI – Il neo sindaco Raffaele Giordano ha firmato i decreti di nomina della nuova Giunta comunale, che sarà presentata ufficialmente domani, 17 giugno, nell’aula consiliare del Comune.
L’esecutivo sarà composto da sette assessori, espressione delle forze politiche e civiche della coalizione di centrodestra che ha sostenuto la candidatura del nuovo primo cittadino.
Il vicesindaco
A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Annalisa Della Monica, in quota Fratelli d’Italia. A lei sono state affidate le deleghe a salute, sicurezza, viabilità, urbanistica, beni comuni e manutenzione.
Gli altri assessori
Per Fratelli d’Italia entrano in Giunta anche:
Gianpio De Rosa: commercio, cultura, grandi eventi, decoro urbano, semplificazione amministrativa, fondi e progettazione strategica, marketing territoriale;
Clelia Ferrara: ambiente, protezione civile, igiene urbana, tutela degli animali e pari opportunità.
Per la lista civica Siamo Cavesi:
Marcello Murolo: bilancio, programmazione economica, tributi, personale, società partecipate e contenzioso;
Vincenzo Lamberti: politiche sociali, accessibilità e inclusione urbana, lavori pubblici ed edilizia scolastica.
Per Noi Moderati:
Umberto Ferrigno: turismo, sport, impianti sportivi e verde pubblico.
Per Forza Italia:
Antonella D’Ascoli: attività produttive, politiche del lavoro, artigianato, patrimonio, cerimoniale ed eventi istituzionali.
La presentazione ufficiale della squadra di governo è prevista per domani mattina, quando il sindaco illustrerà programmi, obiettivi e linee d’azione della nuova amministrazione comunale.