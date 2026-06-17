CAVA DE’ TIRRENI – Il neo sindaco Raffaele Giordano ha firmato i decreti di nomina della nuova Giunta comunale, che sarà presentata ufficialmente domani, 17 giugno, nell’aula consiliare del Comune.

L’esecutivo sarà composto da sette assessori, espressione delle forze politiche e civiche della coalizione di centrodestra che ha sostenuto la candidatura del nuovo primo cittadino.

Il vicesindaco

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Annalisa Della Monica, in quota Fratelli d’Italia. A lei sono state affidate le deleghe a salute, sicurezza, viabilità, urbanistica, beni comuni e manutenzione.

Gli altri assessori

Per Fratelli d’Italia entrano in Giunta anche:

Gianpio De Rosa: commercio, cultura, grandi eventi, decoro urbano, semplificazione amministrativa, fondi e progettazione strategica, marketing territoriale;

Clelia Ferrara: ambiente, protezione civile, igiene urbana, tutela degli animali e pari opportunità.

Per la lista civica Siamo Cavesi:

Marcello Murolo: bilancio, programmazione economica, tributi, personale, società partecipate e contenzioso;

Vincenzo Lamberti: politiche sociali, accessibilità e inclusione urbana, lavori pubblici ed edilizia scolastica.

Per Noi Moderati:

Umberto Ferrigno: turismo, sport, impianti sportivi e verde pubblico.

Per Forza Italia:

Antonella D’Ascoli: attività produttive, politiche del lavoro, artigianato, patrimonio, cerimoniale ed eventi istituzionali.

La presentazione ufficiale della squadra di governo è prevista per domani mattina, quando il sindaco illustrerà programmi, obiettivi e linee d’azione della nuova amministrazione comunale.