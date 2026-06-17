Cava de’ Tirreni si prepara a dare l’ultimo saluto a Marco Noviello, il giovane carabiniere originario della città metelliana scomparso dopo il malore che lo aveva colpito nei giorni scorsi a Clusone, in provincia di Bergamo, dove prestava servizio.

Il sindaco Raffaele Giordano ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia del militare, la cui morte ha profondamente colpito l’intera comunità.

La salma farà rientro in città nella serata di oggi, mentre i funerali saranno celebrati domani, mercoledì 18 giugno, alle ore 16, presso il Santuario di Sant’Antonio e San Francesco.

Per l’occasione, il primo cittadino ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, nonché delle attività ludiche, ricreative e di intrattenimento che si svolgono sul suolo pubblico, nella fascia oraria compresa tra le 15:30 e le 17:30.

Con il lutto cittadino, Cava de’ Tirreni si stringe attorno ai familiari di Marco Noviello, rendendo omaggio a un giovane servitore dello Stato scomparso prematuramente mentre era in servizio lontano dalla propria terra.