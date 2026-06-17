Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nas di Salerno nelle zone della movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo, con verifiche estese anche ad alcuni comuni della provincia. Il bilancio delle ispezioni evidenzia una situazione preoccupante: circa l’80% delle attività controllate è risultato non conforme alle normative vigenti.

Nei casi più gravi, effettuati in collaborazione con il personale dell’Asl, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività.

Tra le irregolarità più rilevanti, in un ristorante sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con presenza di insetti in cucina, muffa, infiltrazioni d’acqua e assenza di acqua nei servizi igienici riservati al personale. Durante il controllo sono stati inoltre sequestrati circa 50 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità.

Sospesa anche l’attività di un bar dove gli ispettori hanno accertato condizioni igieniche inadeguate, mancanza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 chilogrammi di prodotti congelati senza la necessaria documentazione.

Analogo provvedimento ha interessato uno chalet, dove sono state rilevate infestazioni di blatte, gravi criticità nella gestione dei rifiuti e scarse condizioni di pulizia. Nel corso dell’ispezione, svolta con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state sequestrate anche dodici bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato.

Altri provvedimenti di chiusura hanno riguardato un supermercato e un bar in comuni limitrofi a Salerno. Nel supermercato sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta in una trappola. Nel bar, invece, sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale.

Nel corso delle verifiche i Nas hanno inoltre emesso numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, tra cui carenze nella gestione degli allergeni e nella documentazione obbligatoria.

Complessivamente sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 35 mila euro per violazioni delle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore economico delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.