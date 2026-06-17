Ci sono storie che vanno oltre lo sport e diventano esempi di forza, determinazione e resilienza. È il caso di Vincenzo Garofalo, giovane ingegnere navale di Torre del Greco, che dopo aver perso una gamba in un drammatico incidente stradale è riuscito a trasformare una tragedia personale in una straordinaria impresa sportiva.

Il 5 dicembre 2021, mentre si trovava a Malta per lavoro, Vincenzo rimase coinvolto in un gravissimo incidente in moto. Travolto da un’auto che si allontanò senza prestare soccorso, riportò ferite tali da rendere necessaria l’amputazione traumatica della gamba destra. Nonostante gli accertamenti abbiano individuato il coinvolgimento di un veicolo riconducibile a una compagnia di taxi locale, il responsabile non è mai stato identificato.

Dopo mesi di cure e riabilitazione, però, Vincenzo ha scelto di non arrendersi. Nell’estate del 2025 ha affrontato il celebre Cammino di Santiago, percorrendo circa 800 chilometri con una protesi provvisoria e l’ausilio di due stampelle. Un viaggio affrontato con coraggio e determinazione, finanziato grazie alla vendita di braccialetti e sostenuto dal sogno che portava scritto sullo zaino: Road to Ironman 2026.

Un sogno diventato realtà pochi giorni fa, quando il giovane torrese ha completato l’Ironman World Championship 2026 a Tours Métropole, in Francia. Una sfida estrema che prevede 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri in bicicletta e una maratona finale di 42,2 chilometri, portata a termine con successo nonostante le enormi difficoltà affrontate negli ultimi anni.

La sua storia ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali, diventando un simbolo di rinascita e determinazione. Parallelamente prosegue la raccolta fondi avviata per consentirgli di acquistare protesi bioniche e tecnologicamente avanzate, strumenti fondamentali per continuare il percorso sportivo e inseguire nuovi traguardi, tra cui il sogno delle Paralimpiadi.

La vicenda di Vincenzo Garofalo dimostra che anche dopo le prove più dure è possibile rialzarsi e guardare avanti. Una lezione di coraggio che va ben oltre lo sport e che continua a ispirare migliaia di persone.