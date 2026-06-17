Dopo i temporali e l’instabilità che nelle ultime ore hanno interessato diverse zone della Campania, il quadro meteorologico è destinato a cambiare radicalmente. L’anticiclone africano è infatti pronto a riportare temperature elevate e condizioni tipicamente estive su gran parte della regione.

A confermare l’arrivo del caldo sono anche i bollettini del Ministero della Salute, che per domani segnalano i primi bollini arancioni dell’estate in diverse città italiane. Si tratta di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Tra le città interessate dal bollino giallo figura anche Napoli, dove è previsto un progressivo aumento delle temperature accompagnato da elevati tassi di umidità, fattori che contribuiranno ad accrescere la sensazione di afa.

Secondo gli esperti, l’ondata di calore prevista per la seconda metà di giugno presenta caratteristiche insolite per il periodo. Le temperature attese sono infatti più vicine a quelle tipiche di luglio o dei primi giorni di agosto, con valori che potranno superare abbondantemente le medie stagionali.

A preoccupare non è soltanto l’intensità del caldo, ma soprattutto la sua persistenza. Dopo le piogge degli ultimi giorni, la Campania si prepara quindi a una fase stabile e soleggiata che potrebbe durare a lungo, con giornate caratterizzate da sole, afa e temperature in costante aumento.

Gli esperti raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi idratati e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, soprattutto nei centri urbani dove il caldo viene amplificato dall’effetto “isola di calore”.