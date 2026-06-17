Mentre i cancelli della Sonrisa restano chiusi e il celebre Castello delle Cerimonie vive il momento più difficile della sua storia, arriva una prima risposta per gli oltre cento lavoratori coinvolti dalla sospensione delle attività.

Grazie agli accordi raggiunti dalla famiglia Polese con diverse strutture tra Lettere, Pompei, Ercolano e altri comuni dell’area vesuviana, i ricevimenti già prenotati saranno trasferiti in nuove location, consentendo al personale di continuare a lavorare almeno fino al 31 ottobre, termine naturale della stagione delle cerimonie.

I contratti attualmente in essere resteranno quindi validi e i dipendenti seguiranno gli eventi nelle strutture individuate per ospitare matrimoni, banchetti e feste originariamente programmati alla Sonrisa. Una soluzione temporanea che permette di salvaguardare sia gli impegni presi con i clienti sia l’occupazione dei lavoratori durante i prossimi mesi.

La preoccupazione per il futuro, tuttavia, resta elevata. Nei giorni scorsi una delegazione dei dipendenti ha incontrato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, per rappresentare le difficoltà e le incertezze legate alla prosecuzione dell’attività dopo la stagione estiva.

Sul fronte istituzionale, il Comune di Sant’Antonio Abate ha più volte ribadito la volontà di tutelare i lavoratori, distinguendo la loro posizione dalle vicende amministrative e giudiziarie che hanno portato alla chiusura della struttura.

La battaglia legale, infatti, è ancora aperta. Il prossimo 7 luglio il Tar Campania tornerà a esaminare i ricorsi presentati dalla famiglia Polese contro la revoca delle licenze. Due giorni dopo, il 9 luglio, la Corte di Cassazione sarà chiamata a pronunciarsi sull’istanza di revisione del processo che ha portato alla confisca definitiva del complesso.

Restano inoltre pendenti i procedimenti relativi agli sgomberi notificati alla famiglia Polese, mentre i proprietari continuano a occupare alcuni immobili del complesso versando al Comune un’indennità mensile di circa 39 mila euro.

L’appuntamento più atteso resta però quello previsto per novembre davanti al Consiglio di Stato, che dovrà esprimersi nel merito sulla legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune dopo la confisca della Sonrisa, compresa la revoca delle autorizzazioni che ha determinato lo stop alle attività.

Nel frattempo, la stagione 2026 del Castello delle Cerimonie proseguirà lontano dalla storica sede di Sant’Antonio Abate, permettendo a lavoratori e clienti di non interrompere completamente un’attività che per quasi quarant’anni ha rappresentato uno dei simboli dei ricevimenti in Campania.