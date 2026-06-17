Maxi operazione della Guardia di Finanza di Salerno nell’ambito di un’inchiesta su presunte frodi legate agli incentivi statali per l’edilizia, tra cui Bonus Facciate, Superbonus 110%, Ecobonus e Sismabonus. I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per circa 160 milioni di euro, disposto dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura guidata da Raffaele Cantone.

L’indagine coinvolge oltre 240 soggetti, tra persone fisiche e società, distribuiti tra Campania, Lazio, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto. Contestualmente è stato notificato un avviso di interrogatorio preventivo nei confronti di nove persone, destinatarie di possibili misure cautelari.

Secondo gli investigatori, il sistema fraudolento sarebbe stato gestito da due organizzazioni con base nel Salernitano e avrebbe coinvolto professionisti e imprenditori. Al centro della presunta truffa ci sarebbero oltre 80 società sparse sul territorio nazionale, molte delle quali risultate prive di una reale struttura operativa, senza dipendenti, mezzi o sedi effettivamente funzionanti.

Le società avrebbero dichiarato di aver eseguito interventi di riqualificazione edilizia per milioni di euro su circa 200 immobili in tutta Italia, compresi alcuni edifici pubblici, lavori che secondo l’accusa non sarebbero mai stati realizzati.

Determinante sarebbe stato il ruolo di alcuni professionisti che avrebbero costituito e gestito le società coinvolte, generando crediti fiscali fittizi attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Tali crediti sarebbero poi stati ceduti a società terze inconsapevoli, consentendone la monetizzazione.

Le indagini hanno inoltre accertato movimentazioni di ingenti somme di denaro verso l’estero, in particolare in Cina, India e Pakistan. L’inchiesta prosegue per chiarire responsabilità e individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti nel presunto sistema illecito.