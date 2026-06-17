NAPOLI – Nuovo episodio di sangue nel capoluogo partenopeo. Un uomo di 48 anni è stato ucciso nella tarda serata di oggi in un agguato avvenuto in via Rosaroll, nei pressi della stazione centrale.

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando alla sala operativa della Questura sono giunte diverse segnalazioni relative all’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno trovato il 48enne riverso a terra.

Inutili i soccorsi

I sanitari giunti sul luogo dell’agguato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, morto a seguito delle ferite riportate.

Indagini in corso

La dinamica dell’omicidio è ancora al vaglio degli investigatori. Gli agenti della Squadra Mobile e dell’UPGSP hanno effettuato i rilievi sul posto e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo eventuali testimonianze utili all’identificazione dei responsabili.

Al momento viene mantenuto il massimo riserbo sull’identità della vittima e sul possibile movente dell’agguato. Nessuna pista viene esclusa, compresa quella legata ad ambienti della criminalità organizzata.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’episodio e individuare gli autori dell’omicidio.