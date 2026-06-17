Momenti di paura venerdì sera alla Casa del Popolo Cohiba di Nocera Inferiore, dove un ordigno esplosivo, probabilmente una bomba carta, è stato lanciato da ignoti durante una serata di musica dal vivo.

L’episodio si è verificato intorno alle 22:30, mentre era in corso il primo appuntamento estivo con i concerti all’aperto. Secondo quanto denunciato dagli organizzatori, l’esplosivo sarebbe stato lanciato dal vicolo adiacente al giardino della struttura, finendo a pochi centimetri dal palco e dai musicisti impegnati nell’esibizione.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma l’esplosione ha provocato forte spavento tra artisti e pubblico presente, interrompendo per alcuni minuti la serata.

A denunciare l’accaduto sono stati gli attivisti di Potere al Popolo dell’Agro nocerino-sarnese, che hanno definito il gesto un grave atto intimidatorio ai danni di uno spazio sociale impegnato nella promozione di attività culturali, aggregative e comunitarie.

“Si tratta di un episodio molto grave – spiegano gli attivisti – che colpisce un luogo dedicato alla socialità, alla cultura e alla partecipazione. Un gesto che evidenzia un disagio sociale profondo e che non può essere sottovalutato”.

Nonostante quanto accaduto, i responsabili della struttura assicurano che le attività programmate per l’estate proseguiranno regolarmente.

“Non ci faremo intimidire – affermano – continueremo a portare avanti i nostri progetti con la stessa determinazione di sempre, convinti dell’importanza di creare spazi di incontro, cultura e partecipazione per la città”.

Sull’episodio potrebbero ora essere avviati accertamenti per individuare i responsabili del gesto.