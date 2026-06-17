NOCERA SUPERIORE – Arriva un importante finanziamento per il futuro della città. Il Piano di Sviluppo presentato dal Comune di Nocera Superiore nell’ambito di un avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato ufficialmente ammesso a finanziamento.

Il progetto potrà contare su un contributo governativo di circa 1,4 milioni di euro, al quale si aggiungerà un cofinanziamento comunale pari al 10% dell’investimento complessivo.

Soddisfatto il sindaco Gennaro D’Acunzi, che ha sottolineato come il risultato premi il lavoro di programmazione dell’amministrazione e l’impegno degli uffici comunali nella predisposizione di una proposta progettuale ritenuta valida e competitiva.

Gli interventi previsti

Le risorse saranno destinate a una serie di opere di rigenerazione urbana nelle aree adiacenti al tracciato ferroviario, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e migliorare la qualità degli spazi pubblici.

Tra gli interventi programmati figurano:

la riqualificazione del Parco Archeologico;

la realizzazione di un’area attrezzata per camper e caravan;

nuovi parcheggi di interscambio;

spazi dedicati allo sport;

aree per il tempo libero e la socialità.

L’iniziativa punta inoltre a rafforzare l’attrattività turistica della città e a creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

«Questo finanziamento conferma che, quando le istituzioni collaborano e si lavora con serietà, programmazione e visione, è possibile ottenere risultati concreti per la comunità», ha dichiarato il sindaco D’Acunzi, ringraziando la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli uffici comunali, l’assessore Franco Pagano e l’intera Giunta per il lavoro svolto.

L’obiettivo dell’amministrazione è ora trasformare le risorse ottenute in opere concrete capaci di generare sviluppo, servizi e nuove opportunità per cittadini e visitatori.