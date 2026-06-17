Il Gup del Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato a sei anni di reclusione un 45enne di Pagani, arrestato lo scorso dicembre nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile e dal GICO/GOA della Guardia di Finanza di Salerno.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, era stato fermato al termine di una perquisizione eseguita presso la sua abitazione con il supporto delle unità cinofile. Durante i controlli, gli investigatori rinvennero nel terreno adiacente all’immobile un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio furono sequestrati oltre 37 chilogrammi di hashish, suddivisi in numerosi panetti, e più di 600 grammi di cocaina. Secondo le stime degli inquirenti, la droga, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti fino a 250mila euro.

Il procedimento si è concluso con rito abbreviato, al termine del quale il giudice ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato, infliggendo una condanna a sei anni di carcere.

L’operazione rappresenta uno dei sequestri di droga più rilevanti effettuati nell’Agro nocerino negli ultimi mesi e si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte sul territorio dalle forze dell’ordine.