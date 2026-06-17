Nuovo intervento nell’ambito delle attività di contrasto all’inquinamento del fiume Sarno. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Roccarainola hanno eseguito il sequestro preventivo di un’azienda specializzata nella lavorazione di prodotti ortofrutticoli con sede a Poggiomarino.

L’operazione rientra nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per individuare le possibili fonti di contaminazione del bacino del Sarno, da anni al centro di controlli e attività investigative.

Durante un’ispezione effettuata presso lo stabilimento, i militari avrebbero riscontrato la presenza di fanghi derivanti dalle operazioni di lavaggio dell’ortofrutta e di scarti vegetali accumulati senza il rispetto delle procedure previste dalla normativa ambientale. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, non sarebbe stata inoltre esibita documentazione idonea a dimostrare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività.

Particolarmente rilevante anche il capitolo relativo alle acque reflue industriali. Stando alla ricostruzione degli investigatori, i reflui sarebbero stati raccolti in una vasca e successivamente convogliati attraverso un sistema di tubazioni direttamente sul terreno, all’interno dell’area ricadente nel bacino idrografico del Sarno. Nel corso dei controlli non sarebbero state fornite autorizzazioni relative agli scarichi.

Per tali motivi sono stati contestati i reati di deposito incontrollato di rifiuti e scarico non autorizzato di reflui industriali. I Carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro della vasca, del piazzale industriale, delle attrezzature utilizzate per la lavorazione e dei rifiuti rinvenuti durante l’ispezione.

Il provvedimento è stato adottato per impedire la prosecuzione delle condotte contestate e scongiurare ulteriori conseguenze ambientali. La misura dovrà ora essere sottoposta alla valutazione dell’autorità giudiziaria per la convalida.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli che vede impegnati, lungo il bacino del Sarno e nelle aree costiere del comprensorio, Carabinieri Forestali, Nucleo Operativo Ecologico, Capitaneria di Porto, Arpac e altre forze di polizia, con l’obiettivo di contrastare gli scarichi abusivi e tutelare l’ambiente.