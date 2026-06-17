Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi a Ravello, lungo la strada che conduce alla frazione di Sambuco, dove un veicolo adibito al trasporto persone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando un Mercedes Vito utilizzato per il servizio di noleggio con conducente (NCC) ha iniziato a sprigionare fumo mentre era in marcia. A bordo del mezzo si trovava soltanto l’autista, senza passeggeri.

Accortosi del problema, il conducente ha immediatamente arrestato il veicolo e si è messo in salvo pochi istanti prima che l’incendio si propagasse rapidamente, avvolgendo completamente il minivan. In pochi minuti il mezzo è stato distrutto dalle fiamme.

Oltre alla perdita del veicolo, il rogo ha provocato danni anche alla rete elettrica presente lungo il tratto stradale. Alcuni cavi dell’energia sono stati coinvolti dall’incendio, causando temporanee interruzioni della corrente in diverse abitazioni della zona alta di Ravello e della località Sambuco.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e accertare le cause dell’incendio.

Secondo le prime ipotesi, all’origine del rogo potrebbe esserci stato un guasto all’impianto elettrico del veicolo, probabilmente provocato da un corto circuito. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a chiarire con precisione la dinamica dell’episodio.

Fortunatamente non si registrano feriti. L’autista è riuscito a mettersi in salvo in tempo, evitando conseguenze ben più gravi.

Foto: Il Quotidiano della Costiera