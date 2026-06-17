Una situazione di forte criticità viene segnalata in queste ore al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove una donna di 72 anni sarebbe rimasta su una barella per oltre due giorni in attesa di un posto letto.

La paziente era giunta in ospedale nella serata di lunedì 15 giugno a causa di una grave occlusione intestinale associata a un’importante crisi elettrolitica. Dopo essere stata presa in carico e stabilizzata dal personale sanitario, i medici avrebbero disposto il ricovero urgente.

Secondo quanto riferito dai familiari, però, nonostante il quadro clinico e la necessità di proseguire le cure in reparto, la donna sarebbe rimasta nel Pronto Soccorso senza che fosse disponibile un posto letto.

«Sono trascorse più di 48 ore e nostra madre è ancora su una barella, in condizioni che non consentono un adeguato riposo né la prosecuzione ottimale della terapia», denunciano i parenti in una nota.

La famiglia sottolinea inoltre le difficoltà vissute dagli stessi operatori sanitari, descritti come impegnati oltre le proprie possibilità nel gestire l’emergenza. «Medici e infermieri hanno fatto tutto il possibile nella fase acuta, ma si trovano a operare in una situazione di evidente sovraccarico e senza la possibilità di risolvere il problema della disponibilità dei posti letto», affermano.

Nella giornata di oggi i familiari hanno inviato una diffida formale tramite Pec alla Direzione Medica di Presidio e alla Direzione Generale dell’ospedale, chiedendo un intervento immediato per garantire il trasferimento della paziente in un reparto idoneo.

«Le inefficienze organizzative non possono ricadere sui pazienti più fragili e sugli operatori sanitari che ogni giorno lavorano in prima linea», concludono i familiari, annunciando che in assenza di risposte valuteranno ulteriori iniziative presso le autorità competenti.

La vicenda riaccende l’attenzione sul problema del sovraffollamento dei Pronto Soccorso e della carenza di posti letto negli ospedali campani, una criticità che continua a generare disagi per pazienti e personale sanitario.