Momenti di forte tensione nella giornata di oggi all’interno del Comune di Eboli, dove un funzionario comunale sarebbe stato aggredito da un cittadino durante una discussione avvenuta negli uffici dell’ente.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe nato durante alcune pratiche legate al rilascio di una carta d’identità. La moglie dell’uomo coinvolto era in attesa di essere ricevuta quando, per motivi ancora in fase di accertamento, sarebbe scoppiato un acceso diverbio tra il cittadino e il dipendente comunale.

Dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti. Stando alle prime informazioni raccolte, il 59enne avrebbe colpito il funzionario con uno schiaffo davanti ad altre persone presenti negli uffici. Alla scena avrebbero assistito anche un assessore comunale e due consiglieri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Eboli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori vi sono anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno della struttura comunale.

Il funzionario coinvolto ha sporto denuncia nei confronti dell’uomo. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali responsabilità.