Sta tornando a circolare una truffa che utilizza il nome di corrieri molto conosciuti, tra cui GLS. Molti utenti stanno ricevendo SMS che segnalano un presunto tentativo di consegna non riuscito e invitano a cliccare su un link per riprogrammare la spedizione pagando una piccola somma.
In realtà si tratta di un tentativo di phishing, una tecnica utilizzata dai truffatori per sottrarre dati personali e informazioni bancarie.
Secondo le segnalazioni, il messaggio invita a:
- cliccare su un link;
- inserire dati personali;
- fornire gli estremi della carta di credito o prepagata;
- effettuare un pagamento per sbloccare la consegna.
Gli esperti di sicurezza raccomandano di non aprire il link e di non inserire alcun dato richiesto.
Come riconoscere la truffa
- Il messaggio contiene spesso errori grammaticali o formulazioni insolite.
- Il link rimanda a siti con indirizzi web sospetti o diversi da quelli ufficiali del corriere.
- Viene richiesta una somma di denaro per una presunta riconsegna.
- Si cerca di creare urgenza per spingere la vittima ad agire rapidamente.
- Cosa fare se ricevi l’SMS
- Non cliccare sul link.
- Elimina il messaggio.
- Verifica eventuali spedizioni direttamente tramite il sito ufficiale del corriere.
- Se hai già inserito i dati della carta, contatta immediatamente la tua banca e blocca il metodo di pagamento.
Condividere questo avviso con parenti e amici, soprattutto persone anziane e meno esperte con la tecnologia, può aiutare a evitare nuove vittime.