Sta tornando a circolare una truffa che utilizza il nome di corrieri molto conosciuti, tra cui GLS. Molti utenti stanno ricevendo SMS che segnalano un presunto tentativo di consegna non riuscito e invitano a cliccare su un link per riprogrammare la spedizione pagando una piccola somma.

In realtà si tratta di un tentativo di phishing, una tecnica utilizzata dai truffatori per sottrarre dati personali e informazioni bancarie.

Secondo le segnalazioni, il messaggio invita a:

cliccare su un link;

inserire dati personali;

fornire gli estremi della carta di credito o prepagata;

effettuare un pagamento per sbloccare la consegna.

Gli esperti di sicurezza raccomandano di non aprire il link e di non inserire alcun dato richiesto.

Come riconoscere la truffa

Il messaggio contiene spesso errori grammaticali o formulazioni insolite.

Il link rimanda a siti con indirizzi web sospetti o diversi da quelli ufficiali del corriere.

Viene richiesta una somma di denaro per una presunta riconsegna.

Si cerca di creare urgenza per spingere la vittima ad agire rapidamente.

Cosa fare se ricevi l’SMS

Non cliccare sul link.

Elimina il messaggio.

Verifica eventuali spedizioni direttamente tramite il sito ufficiale del corriere.

Se hai già inserito i dati della carta, contatta immediatamente la tua banca e blocca il metodo di pagamento.

Condividere questo avviso con parenti e amici, soprattutto persone anziane e meno esperte con la tecnologia, può aiutare a evitare nuove vittime.