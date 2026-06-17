Sta tornando a circolare una truffa che utilizza il nome di corrieri molto conosciuti, tra cui GLS. Molti utenti stanno ricevendo SMS che segnalano un presunto tentativo di consegna non riuscito e invitano a cliccare su un link per riprogrammare la spedizione pagando una piccola somma.

In realtà si tratta di un tentativo di phishing, una tecnica utilizzata dai truffatori per sottrarre dati personali e informazioni bancarie.

Secondo le segnalazioni, il messaggio invita a:

  • cliccare su un link;
  • inserire dati personali;
  • fornire gli estremi della carta di credito o prepagata;
  • effettuare un pagamento per sbloccare la consegna.

Gli esperti di sicurezza raccomandano di non aprire il link e di non inserire alcun dato richiesto.

Come riconoscere la truffa

  • Il messaggio contiene spesso errori grammaticali o formulazioni insolite.
  • Il link rimanda a siti con indirizzi web sospetti o diversi da quelli ufficiali del corriere.
  • Viene richiesta una somma di denaro per una presunta riconsegna.
  • Si cerca di creare urgenza per spingere la vittima ad agire rapidamente.
  • Cosa fare se ricevi l’SMS
  • Non cliccare sul link.
  • Elimina il messaggio.
  • Verifica eventuali spedizioni direttamente tramite il sito ufficiale del corriere.
  • Se hai già inserito i dati della carta, contatta immediatamente la tua banca e blocca il metodo di pagamento.

Condividere questo avviso con parenti e amici, soprattutto persone anziane e meno esperte con la tecnologia, può aiutare a evitare nuove vittime.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore