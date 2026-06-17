Una donna della provincia di Salerno ha deciso di rendere pubblica la propria vicenda personale per denunciare quello che definisce un grave fallimento dei sistemi di tutela all’interno del mondo sportivo.

La protagonista della storia riferisce di aver subito, nel corso di una relazione sentimentale, episodi di violenza fisica e psicologica caratterizzati da minacce, aggressioni, comportamenti ossessivi e continui atti di controllo. La denuncia è arrivata quando la donna ha ritenuto di essere in una situazione di serio pericolo per la propria incolumità, con il supporto di un centro antiviolenza.

Il procedimento penale, trattato nell’ambito delle norme previste dal Codice Rosso, ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti dell’uomo, tra cui il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Il processo si è successivamente concluso con una sentenza di patteggiamento.

Secondo quanto denunciato dalla donna, nonostante l’esito giudiziario della vicenda, l’uomo avrebbe continuato a frequentare ambienti sportivi e a presentarsi pubblicamente come estraneo ai fatti contestati.

La segnalazione riguarda anche una nota palestra del territorio salernitano, che sarebbe stata informata della situazione già prima della denuncia formale. La donna sostiene che non sarebbero state adottate adeguate misure di tutela né attivati specifici protocolli di safeguarding per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

A causa della situazione, la stessa donna afferma di aver rinunciato alla pratica sportiva e di aver abbandonato l’unico contesto in cui svolgeva regolarmente attività, per evitare possibili incontri e situazioni di disagio.

Negli ultimi mesi sono state inviate segnalazioni a diversi enti e organismi sportivi, con la richiesta di verificare quanto accaduto e valutare eventuali provvedimenti. Tuttavia, secondo quanto riferito, le risposte ricevute sarebbero state limitate o insufficienti.

La donna ha inoltre scelto di pubblicare sui propri canali social alcuni documenti e atti giudiziari, sostenendo di averlo fatto per contrastare ricostruzioni ritenute non corrispondenti ai fatti accertati e per difendere la propria dignità personale.

«Non si tratta di una vendetta – sostiene – ma della volontà di portare all’attenzione pubblica una vicenda che evidenzia criticità nei sistemi di prevenzione e tutela all’interno dell’ambiente sportivo».

Redazione