Potrebbero esserci nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Leone, il gatto ritrovato gravemente ferito ad Angri nel dicembre 2023 dopo essere stato torturato e scuoiato vivo.

A renderlo noto è l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che nelle ultime settimane ha raccolto numerose segnalazioni e testimonianze utili a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento dell’animale.

“Ringraziamo tutte le persone che ci hanno fornito informazioni e contributi – si legge in una nota dell’associazione –. Le segnalazioni ricevute ci stanno consentendo di delineare un quadro più completo della vicenda che ha portato alla morte del povero Leone, nonostante gli sforzi dei veterinari e dei volontari del canile municipale di Cava de’ Tirreni che hanno tentato di salvarlo”.

Secondo quanto annunciato da AIDAA, nei prossimi giorni verrà depositato presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore un nuovo esposto contenente il materiale raccolto durante l’attività di approfondimento svolta dall’associazione.

Per il momento gli attivisti mantengono il massimo riserbo sui contenuti della documentazione e sulle piste investigative seguite, ma confermano che il nuovo dossier includerebbe elementi ritenuti rilevanti per l’accertamento dei fatti e alcuni nominativi che potrebbero essere collegati, a vario titolo, alla vicenda.

L’obiettivo, sottolinea l’associazione, resta quello di fare piena luce su uno degli episodi di maltrattamento animale che più hanno scosso l’opinione pubblica locale negli ultimi anni.

“Ci auguriamo che questa triste storia possa finalmente arrivare alla verità e che vengano individuati tutti i responsabili”, conclude la nota.