Angri si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti dell’anno: le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, Patrono della città, in programma nel 2026. Un appuntamento che unisce devozione religiosa, tradizione popolare e un ricco calendario di eventi civili, coinvolgendo l’intera comunità doriana.

Il programma religioso

Il cuore delle celebrazioni si aprirà martedì 23 giugno con la suggestiva vestizione della statua e il tradizionale bacio del manto, accompagnati dal messaggio del parroco Monsignor Vincenzo Leopoldo.

Il 24 giugno, in occasione della Natività del Santo, si terranno le Sante Messe solenni.

Il momento più atteso della devozione è previsto tra il 27 e il 29 giugno, con la peregrinatio del simulacro che attraverserà periferie e centro cittadino, fino alla solenne processione e all’atto di affidamento della città.

Il programma civile tra musica e spettacoli

Le serate civili prenderanno il via il 24 giugno alle ore 21:00 con l’accensione delle luminarie e gli eventi nei giardini di Villa Doria.

Ad alternarsi sul palco saranno:

24 giugno: cover band “Vaskom” e live dei “Newton”, con spettacolo pirotecnico in Piazza Doria

26 giugno: Banda musicale “Città di Angri”

27 giugno: “Hurricane Orchestra”

28 giugno: Banda musicale “Città di Lanciano”

29 giugno: “Alledja Band”

Il gran finale

La chiusura dei festeggiamenti è prevista per martedì 30 giugno alle ore 22:00 in via Longa, con il grande spettacolo di fuochi d’artificio curato dalle ditte Ruocco e Romano, che saluterà il Santo Patrono dando appuntamento al prossimo anno.