Grave incidente questa mattina sull’autostrada A30, nel territorio di Maddaloni, dove un autotreno è finito contro la barriera spartitraffico provocando il ferimento grave di due persone.

Il sinistro si è verificato intorno alle 7:15 lungo la carreggiata in direzione Nola. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe sbandato per cause ancora in corso di accertamento, andando a impattare violentemente contro il divisorio centrale.

A seguito dello schianto, il carrellone che trasportava numerose pedane avrebbe investito la cabina di guida, causandone il ribaltamento. I due occupanti sono stati sbalzati all’esterno del veicolo durante l’impatto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno trasferiti in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e del mezzo incidentato, in attesa del recupero da parte dei soccorsi stradali.

Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.