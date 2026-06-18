Per fronteggiare le elevate temperature previste nelle prossime settimane, in Campania entra in vigore il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto nelle ore più calde della giornata.

L’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Roberto Fico, sarà valida dal 21 giugno al 31 agosto 2026 e prevede lo stop alle attività lavorative esposte al sole dalle 12:30 alle 16:00 nelle giornate e nelle aree classificate a rischio elevato per stress termico.

Le zone interessate dal provvedimento saranno individuate attraverso il sistema Worklimate, la piattaforma sviluppata da Inail e Cnr che monitora il rischio da calore per i lavoratori esposti alle alte temperature.

L’obiettivo è tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati soprattutto nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e in tutte le attività svolte all’aperto, particolarmente esposte agli effetti delle ondate di calore.

Restano escluse dal divieto le attività urgenti e indifferibili necessarie a garantire servizi pubblici essenziali o interventi di emergenza, purché vengano adottate tutte le misure di sicurezza previste per la tutela dei lavoratori.

Il provvedimento arriva in concomitanza con l’intensa ondata di caldo che sta interessando l’intera regione e che, secondo le previsioni, accompagnerà la Campania per gran parte dell’estate.